Das Hofer Stadtarchiv besitzt eine beachtliche Sammlung alter Landkarten, welche die Hofer Region zeigen. Mit finanzieller Unterstützung des Nordoberfränkischen Vereins für Natur-, Geschichts- und Landeskunde (?Langnamenverein?) konnten jetzt 66 Landkarten aus der Zeit vor 1800 in bester Auflösung von einem einheimischen Fachgeschäft abfotografiert werden. ?Mit diesen Bildern stehen geeignete Vorlagen für Vorträge und Bücher zur Verfügung?, freut sich Stadtarchivar Dr. Arnd Kluge. ?Aber auch als Geschenk sind alte Landkarten beliebt. Während man für einen Originaldruck im Antiquariatshandel schon einmal mehrere hundert oder gar mehrere tausend Euro aufwenden muss, bekommt man eine digitale Vorlage im Stadtarchiv für 5 Euro. Diese kann der Kunde selbst ausdrucken oder in einem Fotogeschäft hochwertig vergrößern lassen.? Die Auflösung der Bilder ist so groß, dass selbst tapetengroße Drucke erzeugt werden können.

?Wir werden oft gefragt?, so der Stadtarchivar, ?warum wir nicht das ganze Archiv einscannen lassen und dann ins Internet stellen. Das ist leider nicht möglich, da wir allein an Akten mehr als zwei Regalkilometer besitzen, das heißt mehrere Millionen Blätter, und zwar in diversen Formaten bunt durcheinander. Diese einzuscannen ist nicht automatisierbar, die erforderliche Handarbeit kann aber niemand bezahlen.? Immerhin hat das Hofer Archiv inzwischen verschiedene Bildbestände digitalisiert, etwa 25.000 Glasnegative sowie zahlreiche andere Negative. Auf Wunsch der Kunden werden Scans auch von anderen Vorlagen erstellt, sofern das Urheberrecht und der Erhalt der Dokumente dies zulassen.

Signatur KK 72 - Johann Georg Schreiber: Die graefflich Reussischen Herrschaften Graitz, Schlaitz und Lobenstein wie auch das vogtländische Amt Hof, nach 1749

