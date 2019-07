Sommerferienpässe 2019:

Bürgermeister Eberhard Siller hat heute in der Klasse 3a der Neustädter Grundschule den neuen Sommerferienpass der Stadt Hof vorgestellt. Auch in diesem Jahr werden wieder zwei Varianten des Sommerferienpasses angeboten:

Variante 1: Sommerferienpass 2019 (ohne Tagesfahrt)

Der Pass wird für alle Kinder von 6 bis 17 Jahre mit Wohnsitz Stadt Hof zum gleichen Preis in Höhe von 6 ? verkauft. Darin enthalten sind zahlreiche kostenfreie Angebote, wie z. B. die Saisonkarte für das Hofer FreiBad und Eintritte in den Hofer Zoo, bei der SpVgg Bayern Hof und in Museen. Auch enthalten sind Vergünstigungen bei diversen Eintritten wie zum Beispiel im Kino, bei den Attraktionen am Untreusee, im HoFlaHoPP und auf der ?Konrads-kart-bahn?. Mit dem Ferienpass kann, wie in den letzten Jahren, im Betriebsbüro der HofBus GmbH eine Busferienkarte mit Gültigkeit vom 27. Juli bis 9. September 2019 zum Preis von 33 ? erworben werden.

Variante 2: Sommerferienpass plus (inklusive einer Tagesfahrt)

Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, seinen erworbenen Ferienpass mit der Buchung einer Tagesfahrt zum Sommerferienpass plus aufzuwerten. Angeboten werden vier verschiedene Tagesfahrten für unterschiedliche Altersstufen, von denen max. eine Fahrt dazu gebucht werden kann. Die Buchung und Bezahlung des Sommerferienpasses plus erfolgt zeitgleich mit dem Verkauf des Sommerferienpasses.

Der Ferienpass plus kostet

- für das 1. Kind zusätzlich 16 ?

- ab dem 2. Kind mit Ferienpass plus zusätzlich 7 ?

Für Kinder von Sozialhilfe- und Arbeitslosengeld II-Empfängern gilt bei Vorlage aktueller Bescheide ebenfalls der ermäßigte Preis für den Sommerferienpass plus von zusätzlich 7 ?.

Folgende Tagesfahrten werden 2019 angeboten:

- 05.08.2019 Lama-Trekking-Tour am Döbraberg (ab 6 Jahre)

- 12.08.2019 Belantis, Leipzig (ab 10 Jahre)

- 26.08.2019 Freizeitpark Plohn (ab 6 Jahre)

- 05.09.2019 Allianz Arena und Flughafen München (ab 8 Jahre)

Insgesamt werden auch 2019 wieder max. 700 Ferienpässe ausgegeben.

Zusätzliche Leistungen:

Die Einlösung des FreiBad-Gutscheins gegen eine Chipkarte, die zum kostenlosen Eintritt in den gesamten Sommerferien berechtigt, ist 2019 in folgendem Zeitraum möglich:

- 22. Juli bis 4. August 2019, jeweils täglich ab 16:00 Uhr an der FreiBad-Kasse.

- Ab dem 5. August 2019 verliert der FreiBad-Gutschein seine Gültigkeit

Verkauf des Sommerferienpasses:

Der Verkauf von Sommerferienpass und Sommerferienpass plus findet vom 15. - 26. Juli 2019 im Kinder- und Jugendzentrum Q in der Hans-Böckler-Str. 4 zu folgenden Zeiten statt:

- Montag, 15. Juli 2019 (1. Verkaufstag; Saal Jugendzentrum ?Q?) 08:00 Uhr ? 17:30 Uhr

- ab Dienstag, 16. Juli bis Freitag, 26. Juli 2019 im Kinder- und Jugendbüro, Nebeneingang, 2. OG

Montag bis Freitag: 08:00 Uhr ? 11:45 Uhr

Montag bis Donnerstag: 14:00 Uhr ? 16:00 Uhr

Weitere Hinweise:

- Der Verkauf des Ferienpasses ist nur gegen Barzahlung möglich!

- Informationsflyer wurden an Schulen verteilt und liegen im Bürgerzentrum, in der Stadtbücherei, im Kinder- und Jugendzentrum ?Q?, im Kinder- und Jugendbüro und im Fachbereich Jugend und Soziales, Klosterstraße 23 aus

Alle Informationen auch hier.



Die Kinder der Klasse 3a der Neustädter Grundschule zusammen mit (hinten v.l.) Pascal Najuch (Stadtjugendpfleger), Bürgermeister Eberhard Siller, Daniela Schöberlein (Kommunale Jugendarbeit der Stadt Hof), Klassenleiterin Jana Lang und Schulleiterin Regina Ebneth;

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Hof