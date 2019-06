So unterstützt man den lokalen Einzelhandel:

Die sehr beliebten ?Hofer Wertpapiere? liegen ab sofort in der neuen limitierten ?Festgeld-Edition? in der Touristinformation der Stadt Hof (Ludwigstraße 24) vor und können dort erworben werden. Die Einkaufsgutscheine können bei über 100 Hofer Geschäften, auf dem Hofer Volksfest wie ab sofort auch auf dem Hofer Wochenmarkt eingelöst werden. Jeder Gutschein hat einen Wert von 10 Euro und wird in Hof wie Bargeld behandelt. Klein und handlich im Scheckkartenformat passen die Gutscheine hervorragend in jeden Geldbeutel. Die Sonderedition der ?Hofer Wertpapiere? ist bis zum 31.12.2022 gültig und kann solange eingelöst werden.

Alle Akzeptanzstellen finden sich auf der Seite des Hofer Stadtmarketingvereines unter:

https://www.stadtmarketing-hof.de/deu/m2/hofer-wertpapiere-die-geschenkgutscheine.html

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Hof