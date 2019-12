Silvester in Hof: Hier ist Böllern strikt verboten

Bereits im Vorfeld der Silvesternacht weist die Stadt Hof die Bewohner und Besucher Hofs darauf hin, dass Feuerwerk an Silvester nur eingeschränkt abgefeuert werden darf. Hier gibt es einiges zu beachten.

Hof: Hier ist Feuerwerk verboten

Nur am 31. Dezember und am 1. Januar darf überhaupt Feuerwerk gezündet werden, erklärt die Stadt. An einigen Orten in Hof ist Böllern allerdings strikt verboten:

um Kirchen

um Krankenhäuser

um Kinder- und Altersheime

um Burgen und Schlösser

sowie um besonders brandgefährdete Gebäude