Sexuelle Belästigung in Hof: Drei Männer belästigen 18-Jährige und 19-Jährige

In Hof kam es laut Polizei am Ostersonntag zu einem Fall von sexueller Belästigung.Zwei Frauen, im Alter von 18 und 19 Jahren, hielten sich am Sonntagabend in einer Gaststätte in der Kulmbacher Straße auf. Dort versuchten drei Männer mit den Damen ins Gespräch zu kommen.Nachdem die Flirtversuche nicht von Erfolg gekrönt waren, verließen die Männer, im Alter zwischen 40 und 50 Jahren, das Restaurant. Um 22 Uhr trafen die zwei Frauen, nach ihrem Gaststättenbesuch, im Bereich Oberes Tor, erneut auf die drei Männer, die sich dabei aufdringlich verhielten, und die Frauen im Schulter- und Hüftbereich berührten.Da die Frauen damit nicht einverstanden waren, verständigten sie die Polizei. Daraufhin rannten die drei Männer, laut Angaben der Geschädigten, osteuropäischer Herkunft, davon. Eine sofort eingeleitete Fahndung erbrachte keinen Erfolg. Derzeit laufen Ermittlungen wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Hof in Verbindung zu setzen.