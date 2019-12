Selb: Polizei erwischt Männer unter Drogen und mit 54 Kilo Böllern im Auto

Unter Drogen und mit 54 Kilogramm Böllern im Auto unterwegs: Beamte der Grenz- und Bundespolizeiinspektion Selb haben am Sonntagnachmittag (01.12.2019) in Schirnding ein Auto nach der Einreise aus Tschechien kontrolliert. Das berichtet die Polizei.

Bei Verkehrskontrolle. 54 Kilo Böller im Auto entdeckt

Hierbei wurden im Kofferraum zwei Kartons mit insgesamt 54 Kilogramm Böller gefunden und beschlagnahmt. Der Besitzer der viele Pyrotechnik war ein 26-jähriger Beifahrer. Bei einem weiteren Mitfahrer (23) wurde daneben eine geringe Menge Betäubungsmittel entdeckt, der vierte Mann (27) im Auto schien unter Drogen zu stehen. Ein positiver Drogenvortest auf Kokain bestätigte den Verdacht der Beamten.

Die Weiterfahrt der Männer wurde ihnen untersagt. Der Fahrer musste ins Krankenhaus gebracht werden und sich dort einer Blutentnahme unterziehen. Die Männer müssen sich nun wegen mehrerer Verstöße straf- und bußgeldrechtlich verantworten, unter anderem wegen Verstößen gegen das Sprengstoff- und Betäubungsmittelgesetz.

