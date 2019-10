SEK-Einsatz in Hof: Polizei findet Schreckschusswaffe und Wurfmesser in Wohnung

SEK-Einsatz in Hof: Am Freitagmorgen (18. Oktober 2019) fanden Spezialeinsatzkräfte bei der Durchsuchung einer Wohnung in Hof geringe Mengen pyrotechnisches Pulver, eine Schreckschusswaffe, sowie Wurfmesser. Das teilte die Polizei mit.

Polizei durchsucht Wohnung in Hof nach Tasche

In Rahmen von Ermittlungen erfuhr die Kriminalpolizei Hof von einer Tasche, in der sich Waffen befinden sollen. Daraufhin durchsuchte die Polizei mit Unterstützung des Spezialeinsatzkommandos und der Technischen Sondergruppe des Bayerischen Landeskriminalamts am Freitagmorgen eine Wohnung. Hier fanden die Beamten die besagte Tasche, in der sich eine geringe Menge Schwarzpulver, das vermutlich aus pyrotechnischen Gegenständen stammt, eine Schreckschusswaffe und mehrere verbotene Wurfmesser befanden.

Polizei nimmt zwei Verdächtige fest

Die Polizei stellte die Tasche samt Inhalt sicher. Einsatzkräfte nahmen außerdem einen 24-Jährigen und seine 22-jährige Frau fest. Die Ermittlungen der Kripo Hof dauern an.