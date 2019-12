Schwerer Unfall auf der B 15 bei Hof: Fahrzeug überschlägt sich - vier Verletzte

Insgesamt vier verletzte Personen und Sachschaden über mehrere tausend Euro forderte ein Verkehrsunfall am 25.12.2019 gegen 22:30 Uhr auf der B15 an der Ausfahrt Moschendorf in Fahrtrichtung Rehau. Das berichtet die Polizeiinspektion Hof.

Eine 19-Jährige verlor im Bereich der Ausfahrt die Kontrolle über ihren Pkw, welcher sich in der Folge überschlug und anschließend wieder auf den Rädern zum Stehen kam. Die vier Fahrzeuginsassen erlitten hierbei Verletzungen und wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Die genaue Unfallursache ist derzeit Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, denen im fraglichen Zeitraum im Bereich der Ernst-Reuter-Straße und anschließend der B15 in Fahrtrichtung Rehau möglicherweise ein hellblauer Audi mit BT-Kennzeichen aufgefallen ist. Die Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Hof zu melden.