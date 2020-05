Polizei übergibt Schulschwänzer an Lehrerin: Am Dienstagvormittag (19. Mai 2020) wurde ein 14-Jähriger aus Schwarzenbach am Wald (Landkreis Hof) von den Beamten persönlich in die Schule gebracht, das berichtet die Polizei.

Nachdem der Jugendliche unentschuldigt gefehlt hatte, rief die Schule die Polizei. Seine Mutter hatte nichts ausrichten können, sie war bereits auf der Arbeit.

Die Beamten fuhren zum Wohnort des 14-Jährigen, nahmen ihn in Gewahrsam und übergaben ihn in die Obhut seiner Lehrerin.