Leichte Verletzungen hat sich eine 27-jährige Frau am Ostermontagnachmittag auf einem Spielplatz in Schwarzenbach am Wald zugezogen. Mit ihren Kindern war sie auf einem Spielplatz. Das vermeldet die Polizei.

Bei Naila: Unfall auf der Schaukel - Frau verlor das Gleichgewicht

Auf einer Vogelnestschaukel verlor die Frau das Gleichgewicht und kippte hinten herunter. Die schwingende Schaukel traf sie von hinten. Dadurch schleuderte es die Frau etwa zwei Meter weg. Dabei zog sie sich Verletzungen im Halsbereich zu und wurde vorsorglich in eine Klinik verbracht.

