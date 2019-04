Feuer am Donnerstagabend in Oberfranken: An der B173 Höhe Bernstein am Wald war ein Feuer ausgebrochen. Rauch drang aus den Baumwipfeln, die Feuerwehr wurde gegen 19.15 Uhr alarmiert. Zwischen Strassdorf und Wallenfels brannte es am sogenannten Romansfelsen, wie die Polizeiinspektion Naila gegenüber inFranken.de bestätigte.

Die Bergwacht wurde ebenfalls alarmiert, da die Feuerwehr bei den Löscharbeiten mit Kletterseilen gesichert werden musste. Erst wenige Stunden zuvor wurde ein Waldbrand bei Bamberg gemeldet.

Gegen 21 Uhr, so die Polizei, wurde das Feuer komplett gelöscht. Die B173 ist allerdings aufgrund von Nachwässerungsarbeiten durch die örtliche Feuerwehr zwischen Strassdorf und Wallenfels komplett gesperrt. Die Einsatzkräfte haben eine Schlauchbrücke aus der nahen Rodach zur Brandbekämpfung errichtet.

Die Brandursache ist noch völlig unklar. Am Freitagmorgen will die Polizei Naila in einem ausführlichen Bericht über den Brand am Romansfelsen berichten.