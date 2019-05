Schulungen für den Hofer Einzelhandel

Die Stadt Hof möchte den Hofer Einzelhandel und Gewerbetreibende weiter fit für die Zukunft machen. Die Reihe bereits stattgefundener Schulungsmaßnahmen im Bereich der Digitalisierung wird darum weiter fortgesetzt. Am Mittwoch, 29.5.19 findet daher an der Hochschule Hof die nächste Veranstaltung statt. Das Seminar wird in Zusammenarbeit mit Stadtmarketingverein und dem Digitalen Gründerzentrum Einstein1 am Campus der Hochschule Hof im Rahmen des bayerischen Förderprojektes ?Digitale Einkaufsstadt? kostenfrei für alle Interessierten angeboten.

Termin:

Mittwoch, 29. Mai 2019, 18.30 Uhr - 20:00 Uhr, Hochschule Hof, Gebäude Iisys (Institut für Informationssysteme), Raum G128 (1. Stock), Alfons-Goppel-Platz 1, 95028 Hof

Inhalte des Praxisseminars:

- Die Bedeutung Ihres Eintrags im Internet

- Anmeldeverfahren und Optimierung

- Die Nachhaltigkeit Ihres Eintrags

- Google maps anhand von Praxisbeispielen

Die Teilnehmerzahl ist auf 25 Plätze beschränkt, es sind aktuell noch Restplätze frei. Die Vergabe der Plätze erfolgt nach der Reihenfolge des Eingangs der Anmeldungen. Anmeldungen aus organisatorischen Gründen bitte bis spätestens 24. Mai 2019 per E-Mail an: silvia.gulden@stadtmarketing-hof.de.

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Hof