Schüler flüchtet vor Polizei: Seine Drogen wirft er weg

Zwei Schüler trafen sich am Montagnachmittag in der Hofer Innenstadt, als die Polizei auf sie aufmerksam wurde. Die zivile Streife wollte die beiden Jungen in der Bismarkstraße kontrollieren, doch einer flüchtete sofort, berichtet die Polizei. Während seiner Flucht warf er noch eine Kaugummidose weg - diese war gefüllt mit Drogen.

Der Schüler merkte jedoch selbst, dass er den Beamten nicht entkommen konnte und blieb stehen. Die Polizisten brachten den Jungen zu Boden und sammelten die Kaugummidose ein. Sie fanden eine geringe Menge Marihuana und stellten es sicher.

Die beiden Schüler nahmen sie mit auf die Polizeidienststelle. Die Schüler erwartet eine Strafanzeige wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Zu einem anderen kuriosen Vorfall kam es ebenfalls in Hof: Zugedröhnter Teenager bekommt Paranoia – und ruft Polizei zu Drogenparty