Im oberfränkischen Lichtenberg (Kreis Hof) sitzt der Schock tief. Holger Knüppel, Bürgermeister der Stadt, ist am Sonntagmorgen (16. Februar 2020) verstorben. Der gebürtige Niedersachse war seit dem Jahr 2014 Bürgermeister in Lichtenberg. Seine Amtszeit hätte mit der Kommunalwahl 2020 im März geendet.

Lichtenberger Bürgermeister gestorben: Parteikollegen in Trauer

Er stand nicht mehr für eine erneute CSU-Kandidatur zur Verfügung. Der 58-jährige Politiker litt laut Angaben des örtlichen Radiosenders Euroherz an gesundheitlichen Problemen.

Der Lichtenberger CSU-Verband reagierte mit Bestürzung auf die Nachricht: "In Gedanken sind wir jetzt vor allem bei seiner Familie. Viel Kraft und Gottes Segen in dieser schwierigen Zeit", teilte die Partei via Facebook mit. Auch die örtliche SPD äußerte sich zum Vorfall:

Knüppel war neben seinem politischen Engagement auch im Gesangsverein und bei den "Burgfreunden" aktiv. Der Sportverein "TSV Lichtenberg" trauert ebenfalls um den ehemaligen Bürgermeister: "Wir trauern in aller Stille"

Holger Knüppel hinterlässt seine Ehefrau und zwei Kinder.

