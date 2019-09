Radarkontrolle in Hof mit schockierendem Ergebnis: Am Samstag (31. August 2019) führte die Polizei eine Geschwindigkeitsmessung auf der B 15 in Hof durch. Aufgrund einer Baustelle in Richtung Rehau ist die Geschwindigkeit dort momentan auf 50 km/h beschränkt.

Ebenfalls im Landkreis Hof kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Autobahn. Dabei wurden drei Menschen leicht verletzt und es entstand ein hoher Sachschaden. Im Anschluss versuchte der Fahrer des Unfallwagens seine Schuld zu leugnen.

Blitzer-Kontrolle in Hof: Zehn Autofahrer müssen sich von Führerschein verabschieden

Das Ergebnis der Kontrolle: Ganze 630 Mal wurde die Geschwindigkeit in der Baustelle überschritten. In 156 Fällen wurden die Fahrzeugführer angezeigt, 474 Fahrer erhielten eine Verwarnung.

Zehn Zuschnellfahrer bekamen sogar ein Fahrverbot. Rekord hielt ein Fahrer mit 101 km/h in der 50er Zone. Dies hat ein Bußgeld in Höhe von 188,50 Euro, 2 Punkte und ein einmonatiges Fahrverbot zur Folge.