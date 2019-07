Zu einer Auseinandersetzung zwischen Nachbarn in Oberfranken wurde die Polizei Naila am Freitagnachmittag in die Nailaer Straße in Schauenstein (Landkreis Hof) gerufen.

Mann mit Axt stürmt aus dem Haus und bedroht Nachbarn

Ein 65-jähriger Mann war offenbar grundlos mit einer Axt in der Hand aus seinem Haus gestürmt und rief lautstark Beleidigungen in Richtung seines 37-jährigen Nachbarn und dessen Schwägerin.

Hierbei hielt er eine Axt in der Hand, welche er wild gestikulierend herumschwenkte und mit der Axt in Richtung der Geschädigten deutete.

Aufgrund weiterer Vorfälle in der Vergangenheit und Würdigung der Gesamtumstände wurde der Angreifer in eine Klinik gebracht. Gegen ihn wird nun wegen Bedrohung und Beleidigung ermittelt.

