Sanierung des Streetballplatzes Alsenberger Str.:

Der Spielplatz an der Alsenberger Straße wird sanierungsbedingt für rund eine Woche für den Betrieb gesperrt. Am kommenden Mittwoch, 3. Juli 2019 wird der Platz zunächst maschinell gereinigt. Ab dem Moment der Reinigung darf der Platz dann nicht mehr betreten werden. Am darauffolgenden Freitag geht es dann mit der eigentlichen Sanierung, d.h. dem Aufbringen eines neuen Bodenbelages weiter. Voraussichtlich kann der Platz am 11. Juli wieder genutzt werden.

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Hof