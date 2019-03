Sanierung der Ernst-Reuter-Straße in Hof:

In einer Gemeinschaftsmaßnahme des Staatlichen Bauamtes Bayreuth, der Stadt Hof sowie der HEW beginnen ab April die Straßen- und Tiefbauarbeiten zwischen Berliner-Platz und Ossecker Straße zur grundhaften Sanierung der Ernst-Reuter Straße sowie dem Bau eines Regenüberlaufbeckens. Der Auftrag für die Straßen- und Tiefbaubauarbeiten wurde nach öffentlicher Ausschreibung an die Bauunternehmung VSTR AG Rodewisch vergeben. Die Gesamtbaukosten belaufen sich auf rd. 4,2 Millionen Euro. Neben der grundhaften Sanierung der Bundesstraße 15 und dem Bau des Regenüberlaufbeckens werden alle notwendigen Ver- und Entsorgungsleitungen im Baubereich erneuert. Während der in der KW 14 beginnenden ersten Bauphase wird die Bundesstraße weiter durchgehend befahrbar bleiben. Im Baubereich werden jedoch zwei von vier Fahrspuren eingezogen. Die Bauarbeiten sollen bis November 2019 abgeschlossen werden.

Die Bundesstraße 15 bzw. Ernst-Reuter-Straße in Hof zwischen dem Berliner-Platz sowie der Ossecker Straße ist aufgrund des mindertragfähigen Unterbaus erheblich geschädigt. Wie bereits in den sanierten Abschnitten der B 15 soll nun der Abschnitt zwischen dem Berliner-Platz und der Ossecker Straße grundhaft erneuert werden. Da im städtischen Umfeld eine Vielzahl an öffentlichen Ver- und Entsorgungsleitungen im dicht gedrängten Verkehrsraum vorhanden sind, hat man in einer gemeinschaftlichen Planung alle notwendigen Gewerke zusammengefasst und hier eine übergreifende Sanierung vorzunehmen.

Neben der Sanierung der Bundesstraßenfahrbahn werden die betroffenen Sparten wie Gas, Wasserleitungen und Abwasserkanäle erneuert. Die Kreuzungsbereiche erhalten neue signaltechnische Ausrüstung sowie umfangreiche barrierefreie Einrichtungen. Darüber hinaus errichtet die Stadt ein Regenüberlaufbecken in direkter Nähe zur Ernst-Reuter-Straße, um die Beanspruchungen des vorhandenen Mischwasserkanals zu reduzieren. Die neue Fahrbahndecke wird zudem mit einem speziellen lärmoptimierten Asphaltmischgut hergestellt, welches dauerhaft eine Reduzierung der Abrollgeräusche ermöglicht.

Die täglich mit rd. 20.000 Fahrzeugen beaufschlagte, vierspurige Bundesstraße ist die Hauptschlagader im Straßenverkehrsnetz der Stadt Hof. Sie kann aufgrund der Verkehrsbedeutung nur unter Aufrechterhaltung des Durchgangsverkehrs in der Hauptrichtung (Ernst-Reuter-Straße) saniert werden. Für den Bau werden diverse provisorische Verkehrsführungen und Baubehelfe erforderlich. In diesem Zuge werden in einer ersten Bauphase Mittelstreifenüberfahrten errichtet, um den Verkehr in der darauffolgenden Bauphase von einer Richtungsfahrbahn auf die gegenläufige Fahrbahn zu führen. Die Einrichtung der 1. Bauphase ist ab 1. April geplant. Auf Höhe der Freiheitshalle sowie am unteren Bauende an der Ossecker Straße wird in jeder Fahrtrichtung eine Fahrspur eingezogen. Die Bauarbeiten finden im Bereich der Mitteltrennung statt. Innerhalb der Baustelle ist auf eine geänderte Verkehrsführung an den Kreuzungen Jahnstraße, Wölbattendorfer Weg und Ossecker Straße zu achten. Eine Sperrung dieser Querungen ist noch nicht erforderlich.

Während der Hauptbauleistungen stehen weiterhin zwei von vier Spuren im genannten Baubereich zur Verfügung. Der durchgehende Verkehr kann für die Bauzeit aufrechterhalten werden. In den Pfingstferien ist eine Überfahrt von der B15 in der Jahnstraße nicht möglich. Entsprechende Umleitungen werden ausgeschildert. Für die jeweils geänderten Verkehrsführungen in den verschiedenen Bauphasen wird in weiteren Pressemitteilungen informiert. Der Anliegerverkehr soll weitestgehend aufrechterhalten werden. Sofern für bestimmte Zeiten der Zugang nicht möglich ist, werden die betroffenen Anleger direkt informiert. November 2019 sollen die Bauarbeiten im Verkehrsraum abgeschlossen sein.

Weitere Informationen zur Baustelle und der Verkehrsführung auf der Ernst-Reuter-Straße werden zu den jeweiligen Bauphasen veröffentlicht. Wir bitten die Verkehrsteilnehmer sowie die Anlieger um Verständnis für die erforderlichen Bauarbeiten.

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Hof