Saisonstart HofBad und HofSauna: Hallenbad und Sauna eröffnen mit besonderen Neuerungen

Saisonstart HofBad und HofSauna: Nach der Sommerpause öffnen HofBad und HofSauna wieder ihre Türen. Das teilen die Stadtwerke Hof im Namen des Oberbürgermeisters Herr Dr. Harald Fichtner und des Stadtwerke-Geschäftsführer, Herrn Jean Petrahn, mit.

Neue Highlights in der HofSauna

Am 2. September eröffnen die Einrichtungen - und die Besucher können sich auf einige neue Highlights freuen: Die HofSauna bietet im ersten Obergeschoss einen neuen Saunabereich mit Panoramasauna, Duschbereich und Eislounge. Die Gäste erwartet in der neuen Sauna eine Temperatur von 80 °C mit dem besonderem "Panorama-Blick" in den Saunagarten. Abkühlung finden die Saunagäste in der neuen Lounge mit Eisbrunnen.

Auch in Hof: In Rehau brannte ein Auto komplett aus. Dabei entstand ein Schaden von 40.000 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Trotz enormer Investitionen bleiben die Eintrittspreise zur Freude der Besucher konstant. Auch die regulären Öffnungszeiten gelten weiterhin.