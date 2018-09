Romantischer ?Stein?:

Termin: Sonntag, 09. September 2018 um 14 Uhr

Treffpunkt ist das Haus Theresienstein, Theresienstein 1, 95028 Hof

Preis: 4,00 Euro/Person

?An der einen Seite war ein sehr schönes Motiv zu einer landschaftlichen Parthie?, schrieb schon Goethe in sein Tagebuch, als er sich 1806 in Hof aufhielt. Kommen Sie mit in einen der schönsten deutschen Landschaftsparks, dem Hofer Bürgerpark Theresienstein.

Der Theresienstein streckt sein Fühler weit ins Zentrum der Stadt und lockt mit grünen Wiesen, mit Alleen und alten Baumbeständen, Pavillons und Teichen. Ein leicht mäanderndes Wegenetz führt durch Wäldchen und an den Wiesensäumen entlang, immer im Schutze der Bäume. Im Verlauf der stillen Wege und Alleen erlebt man immer wieder neue Gartenszenerien. Bezaubernde Blickachsen öffnen sich auf Skulpturen, Springbrunnen und Staffagebauten und auch weit über die Grenzen des Parks hinaus bis das Umland. Insbesondere das Panorama auf die untere Ludwigstraße bis zum Rathaus verzaubert dabei die Besucher im südlichen Teil der Anlage.

Dank einer kontinuierlich durchgeführten sachkundigen Pflege hat sich der Theresienstein seit seiner Entstehung nicht viel verändert. Nach einem so genannten Parkpflegewerk werden die typischen Eigenschaften eines klassischen Englischen Gartens erhalten, viele historische Elemente wurden wieder hergestellt.

Gehen Sie mit uns auf Spurensuche in einem der schönsten deutschen Parks.

Eine Anmeldung ist nicht nötig.

Weitere Informationen:

Tourist-Information Hof, Ludwigstraße 24, 95028 Hof, Tel. 09281/815-7777

touristinfo@stadt-hof.de

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Hof