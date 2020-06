"Ich bin kein Einzelschicksal", meint Klug, daher hofft er auf seine Gäste und Fans: Diese sollen Bekannte und, vor allem Politiker im Umkreis auf das Thema aufmerksam machen, damit sich die Situation der bayerischen Clubs bis nach ganz oben durchspricht. Mit dem Motto "#seiunserelobby" hat er bereits erste Erfolge erreicht: Die Junge Union in Hof habe bereits einen Brief an Kulturminister Piazolo in München geschrieben und der SPD-Ortsverband sei ebenfalls aktiv geworden.

"Der einzige Weg, dass wir wieder öffnen können, ist ein Impfstoff", sagt Klug. Bis es so weit ist, müsse er das Beste daraus machen: Aktuell betreibt er deshalb einen Kiosk vor dem Rockwerk, den er gerne auch mobil an die Saale verlagern möchte. "Ich versuche weiter, mit meinen Gästen in Kontakt zu bleiben und an meinem Lebenswerk festzuhalten. Aber dafür muss die Politik aktiv werden und eine Dauerlösung schaffen."