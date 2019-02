Bei der Eintragung für das Volksbegehren "Rettet die Bienen" wurde auch in der Stadt Hof das notwendige Quorum von 10% der Wahlberechtigten überschritten: Mit Ende der Eintragungsfrist haben sich bereits 3480 Personen in die jeweiligen Listen eingetragen bei 33002 Wahlberechtigten. Dies entspricht einer Quote von 10,5 Prozent.

Da das Volksbegehren auch bei der gesamten bayerischen Wahlbevölkerung Erfolg hatte, kommt es nun innerhalb von 6 Monaten zum Volksentscheid über diesen oder gegebenenfalls noch weitere Gesetzestexte zum Thema.

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Hof