Am Mittwoch (26.02.2020) nahm die Polizei einen brutalen Lkw-Dieb fest. Zuvor hatte der 27-Jährige in Rehau (Kreis Hof) zwischen 10.30 Uhr und 14 Uhr einen unverschlossenen Lastwagen gestohlen, teilt die Polizei mit. Rund 30 Kilometer weiter baute er dann einen Unfall.

In Stammbach verlor er die Kontrolle über den Lkw und stoppte auf einer Wiese. Der Dieb wollte flüchten und hielt ein Auto in der Bahnhofstraße an. Hinter dem Steuer saß eine 46-jährige Frau.

Täter schlägt Autofahrerin ins Gesicht und bricht ihr die Nase

Der 27-Jährige wollte die Autofahrerin aus ihrem Fahrzeug ziehen. Er schlug ihr mehrmals mit der Faust ins Gesicht, fügte ihr dabei schwere Hämatome im Gesicht zu und brach ihr die Nase. Passanten kamen der Frau zu Hilfe und der Angreifer flüchtete - allerdings kam er nicht weit.