Großeinsatz im oberfränkischen Landkreis Hof: In einer Fabrik in Rehau ist es zu einem größeren Einsatz von Feuerwehr, THW und Polizei gekommen. In dem lederverarbeitenden Betrieb war am Vormittag ein Brand ausgebrochen, bestätigte die Polizei inFranken.de

Brand in Chemikalien-Lager: Firmengelände evakuiert

Zu dem Brand war es in einem Lager gekommen, in dem auch Chemikalien gelagert werden. Aufgrund der gefährlichen Stoffe mussten die etwa 250 Mitarbeiter das Gebäude verlassen. Die Mitarbeiter wurden in einer nahe gelegenen Sporthalle von Rettungskräften betreut, wie ein Sprecher der Polizei sagte.

Anwohner wurden vorsorglich gebeten, ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten. Offene Flammen seien laut Polizei aber nicht sichtbar gewesen.

Die Feuerwehren aus Rehau und Umgebung sowie THW konnten die Lage bis zum späten Mittag unter Kontrolle bringen. Messungen der Feuerwehr hätten ergeben, dass die Konzentration giftigen Rauchs unbedenklich war.