Rehau vor 33 Minuten

Kurioses

Erfolglose Suche nach gestürztem Rollerfahrer - Betrunkener 60-Jähriger hält Polizei auf Trab

Ein 60-jähriger Mann stürzte am Mittwoch mit seinem Roller in einem Waldstück im Kreis Hof. Die Polizei sucht den Mann vergeblich - und findet ihn dann an einem unerwarteten Ort.