Im Stadtgebiet von Rehau im Landkreis Hof hat sich am Donnerstag ein aufsehenerregender Brand ereignet. Bewohner meldeten sogar, "halb Rehau stünde in Flammen", wie der Pressesprecher Feuerwehr Landkreis Hof, Sascha Ploss, gegenüber der Nachrichtenagentur News 5 erwähnt.

Aus dem Dachstuhl eines Wohnhauses drang allerdings nur dichter Rauch. Laut der Feuerwehr haben vor allem die Schindeln am Dachstuhl für die starke Rauchentwicklung gesorgt. Die drei Bewohner des Hauses konnten sich noch vor Eintreffen der Feuerwehr selbst retten.

Frau will immer wieder ins Haus

Probleme bereitete den Einsatzkräften eine Bewohnerin: Die Frau wollte wiederholt zurück in das Wohnhaus stürmen. Über den Grund kann Pressesprecher Ploss nur spekulieren: "Das passiert leider öfter einmal in solchen Fällen, gerade wenn die unter Schock stehen". Dann setze einfach ein Reflex ein, man denkt nicht mehr so klar und will dann irgendwelche Sachen retten, erzählt Ploss im Interview.

Bei den aktuellen Temperaturen hatten die Feuerwehrmänner zu kämpfen. Sie wurden mit Getränken versorgt und konnten den Dachstuhlbrand schnell unter Kontrolle bringen. Über die Schadenshöhe ist aktuell noch nichts bekannt. Menschen wurden ersten Informationen zur Folge keine verletzt.

