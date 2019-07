Die Polizei Hof gibt die Polizeibilanz für die ersten beiden Tagen des Wiesenfests in Rehau bekannt:

Wiesenfest in Rehau: Mit Bierkrug Schülerin verletzt und Bierkrug entwendet

Am Samstag gegen 23.00 Uhr kam es im Bereich des Schützenhausplatzes hinter den Schaustellerwagen zwischen einem 18-jährigen Schüler und einer 16-jährigen Schülerin zu einer Auseinandersetzung. Zuerst bekam der Schüler eine Ohrfeige - darauf folgte eine Bierdusche der Jugendlichen. Dabei wurde die Schülerin mit dem Krug an der Lippe verletzt.

Zudem muss sich 18-jährige auch noch wegen Diebstahl eines Maßkruges verantworten, da er mit dem Krug schon außerhalb des Festgeländes war.

Schlägerei mit mehreren Personen: 2 Polizisten verletzt

Am Sonntagmorgen kurz nach Veranstaltungsschluss kam es nach bisherigen Ermittlungen zum Streit zwischen einem 56-Jährigen und einem 20-Jährigen. Da es aber nicht zu Handgreiflichkeiten kam, blieb es bei einem Platzverweis für den 20-Jährigen, der vom Festgelände geführt wurde.

Offensichtlich hatte aber der 19-jährige Sohn des 56-Jährigen von dem Vorfall erfahren. Der junge Mann begab sofort zum Platz des Geschehens und schubste den Freund des 20-Jährigen mit so großer Wucht, dass dieser mit dem Hinterkopf auf den Boden knallte. Eine in unmittelbarer Nähe befindliche Streife kümmerte sich sofort um die Sache. Dabei musste der 19-Jährige zu Boden gebracht werden, weil er laut Polizeibericht immer wieder versuchte "auf seinen Gegner einzuwirken".

Mittlerweile war auch schon eine zweite Streifen vor Ort. Im Laufe dieser Auseinandersetzung waren laut Polizei bis zu 15 Personen beteiligt,unter anderen der 56-jährige Rehauer und seine Frau. Sie versuchten ihren Sohn zu befreien und gingen auf die Beamten los. Hierbei erhielt ein Beamter vom Rehauer einen Faustschlag ins Gesicht. Ein weiterer Polizist bekam ebenfalls eine Schlag mit dem Ellbogen ins Gesicht vom am Boden liegenden 20-Jährigen.

Um der Lage Herr zu werden kamen weitere Streifen aus Hof und Marktredwitz. Erst mit einem gewaltigen Polizeiaufgebot gelang es die beiden Rehauer festzunehmen. Sie wurden nach einer Blutentnahme wieder entlassen. Sie hatten sich auch wieder beruhigt. Die Polizei sucht Zeugen, welche den Ursprung der Auseinandersetzung mitbekommen haben. Diese melden sich bitte unter Tel. 09283/8600 bei der Rehauer Polizei.

Nach einem halben Liter Wodka: 14-Jährige mit Alkoholvergiftung

Am Freitag gegen 23 Uhr musste eine 14-Jährige aus Rehau wegen Alkoholvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. Angeblich hatte sie vorher einen halben Liter Wodka getrunken. Zu einem Alkotest war sie nicht mehr fähig.

Blut am Rollo: Beschädigung am Festplatz

Am Samstag kurz nach Mitternacht kam es Bereich eines Verkaufswagens zur Beschädigung eines Rollos. Der Polizei fiel ein 18-jährigen Rehauer auf, der eine blutige Verletzung an der Hand hatte. Am Rollo befanden sich auch Blutspuren. Der 18-Jährige brachte es auf einen Blutalkoholwert von fast 2 Promille.

Verkehrszeichen abgebrochen

Wahrscheinlich vom Wiesenfest kommend hat ein Unbekannter von Freitag auf Samstag im Bereich Potrasweg vor dem Siedlerheim ein Verkehrszeichen abgebrochen und in die angrenzende Wiese geworfen. Hinweise an die Polizei in Rehau unter Tel. 09283/8600.

