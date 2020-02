Brand neben oberfränkischem Gasthaus: Die Feuerwehr musste am Montagnachmittag (24.02.2020) gegen 14.40 Uhr zu einem Einsatz in Regnitzlosau, Ortsteil Oberbrex, ausrücken, berichtet Volker Bucher, der stv. Kommandant der Feuerwehr Stadt RehauinFranken.de.

Nachbar löscht Feuer mit Wassereimern

Am Gasthaus "Zur Linde" war eine Holzliege am Außengebäude in Brand geraten. Ein Nachbar bemerkte das Feuer, rief die Einsatzkräfte und nahm die Brandbekämpfung auf. Zusammen mit einer Bewohnerin des Gasthauses löschte er mit Wassereimern die Flammen.

Als die Feuerwehr eintraf, musste nur noch nachgelöscht werden. Anschließend gingen die Feuerwehrleute mit Atemschutzgeräten ins verrauchte Gebäude. Zurück kamen sie mit guten Nachrichten: Das Gasthaus muss nur entlüftet werden, ansonsten entstand kein Schaden innerhalb des Hauses.

Lob von Feuerwehr Rehau: "Hätte auch anders ausgehen können"

Der stv. Feuerwehr-Kommandant lobt den Nachbarn für seine schnelle Reaktion: "Dank ihm ist nichts Schlimmeres passiert", erklärt Volker Bucher. "Es hätte auch anders ausgehen können." Nach rund 90 Minuten war der Feuerwehreinsatz in Regnitzlosau beendet.

Ebenfalls im Kreis Hof brannten am Wochenende zweimal Autos: zuerst am Autohof in Münchberg, dann in Hof.