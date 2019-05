Radwegeausbau:

An der Glänzlamühle im Konradsreuther Ortsteil Martinsreuth wurde am 29. April der Ausbau des bestehenden Radweges zur Eppenreuther Mühle am Hofer Untreusee eingeweiht. Ein 800 Meter langes Teilstück wurde dabei geschottert und befestigt. Initiiert wurde die Maßnahme durch den ehemaligen Konradsreuther Bürgermeister Willi Koska, der durch die Sammlung von Geld- und Materialspenden (u.a. 100 Tonnen Schotter allein durch die Firma Schicker) auch maßgeblich zur Umsetzung beitrug. Hofs Oberbürgermeister Dr. Harald Fichtner und Theo Gemeinhardt, zweiter Bürgermeister der Gemeinde Konradsreuth, freuten sich über die Fertigstellung und dankten auch für die Bürgerspenden herzlich.

Der Radweg ist Teil des 34 Kilometer langen Radweges "Rund um Hof" - mehr Informationen hier.

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Hof