Promenadenkonzerte am Theresienstein:

Die Promenadenkonzerte im Musikpavillon am Theresienstein läuten den Sommer ein. Sie beginnen in diesem Jahr am 12. Mai. Immer sonntags von 11 bis 12 Uhr wird der Biergarten vor dem Haus Theresienstein zum Anziehungspunkt für Jung und Alt. Die Promenadenkonzerte im Musikpavillon sind bei schönem Wetter ohnehin, aber selbst an trüben Tagen das Ziel zahlreicher Besucher aus Stadt und Land. Der Eintritt zu den Promenadenkonzerten ist frei.

Die ?Schaller-Seidel-Catering GbR? mit Peter Seidel und Klaus Schaller übernimmt wieder die Bewirtung im Biergarten Theresienstein. Sie ist in der Hofer Gastro-Szene seit Jahrzehnten vertreten und allseits bekannt und bewährt. Auf die Besucher der Promenadenkonzerte wartet auch diesmal wieder ein vielfältiges, kulinarisches Angebot von Weißwurstfrühstück über den Sonntagsbraten bis zum Nachmittags-Kaffee, das den Besuch der Promenadenkonzerte abrundet.

12. Mai 2019, 11 Uhr

Zollkapelle Nürnberg

Leitung: Armin Scharnagl

19. Mai 2019, 11 Uhr

WhazzNow!?

Leitung: Otto Geymeier

26. Mai 2019, 11 Uhr

Good Time Cheb

Leitung: Miroslav Endal

2. Juni 2019, 11 Uhr

Die Krebsbacker

Leitung: Gerd Kögler

9. Juni 2019, 11 Uhr

Bine und Bernd Günther

Leitung: Bernd Günther

16. Juni 2019, 11 Uhr

SONGBOOK

Leitung: Klaus Rießbeck

23. Juni 2019, 11 Uhr

Dreiklang

Leitung: Rocco

30. Juni 2019

Deutsch-Tschechischer Jazzfrühling

7. Juli 2019, 11 Uhr

Döbraberg-Musikanten

Leitung: Guido Hohberger

14. Juli 2019, 11 Uhr

Gemischter Chor Hof-Moschendorf 1906 e.V. mit dem Kinderchor ?Die Piepmätze? und dem ?Jugendchor 1975?

Leitung: Fritz Walther

21. Juli 2019, 11 Uhr

Die Frankenkrainer

Leitung: Klaus Opitz

28. Juli 2019, 11 Uhr

Goller + Götz

4. August 2019, 11 Uhr

Dixieland Six Jazzband

Leitung: Michael Schwab

11. August 2019, 11 Uhr

Handwerker Blasorchester Migma e. V. Markneukirchen

Leitung: Dieter Schwab

18. August 2019, 11 Uhr

Hix-Tradimix

Leitung: Frank Hick

25. August 2019, 11 Uhr

Akkordeon & Friends

Leitung: Werner Wolf

1. September 2019, 11 Uhr

Easy Rockets

Leitung: Gery Gerspitzer

8. September 2019, 11 Uhr

Blaskapelle Haislamusikanten des FGV Hof

Leitung: Manfred Völk

Programmflyer (2 MB)

