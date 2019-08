Projekt ?Kita-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung?:

Die beiden pädagogischen Fachkräfte Christina Hofmann und Öznur Aydinli, die das Projekt ?Kita-Einstieg? betreuen, sind ab jetzt im Haus am Lorenzpark (Biengäßchen 5, 95028 Hof) zu finden. Dazu fand mit allen Akteuren des Projekts eine kleine Einweihung statt. Der Umzug in die Innenstadt bedeutet einen wichtigen Schritt für das Projekt. Die pädagogischen Fachkräfte, die als Ansprechpartnerinnen und Vertrauensperson dienen sollen, sind nun für alle Familien einfach zu erreichen. Ebenso profitiert das Projekt von der Größe der neuen Räumlichkeiten. Neben dem Büro gibt es nun auch eine Küche und einen Raum für Angebote. So können zukünftig sowohl niedrigschwellige Betreuungsmöglichkeiten, als auch Informationsveranstaltungen im neuen Büro stattfinden.

Ein Angebot hat sich bereits etabliert und wird auch im Haus am Lorenzpark fortgeführt: Jeden Montag gibt es zwischen 9.00 und 13.00 Uhr eine Sprechstunde, in der die Familien auch ohne Anmeldung mit allen Anliegen zum Thema der frühkindliche Bildung kommen können. Gefördert wird das Bundesprogramm ?Kita-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung? vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Von 2017 bis 2020 erhalten die geförderten Standorte dafür jeweils bis zu 150.000 Euro pro Jahr.

Nähere Informationen sind bei Lisa Kreissl (09281/815 1793, lisa.kreissl@stadt-hof.de) erhältlich.

Weitere Informationen zum Bundesprogramm ?Kita-Einstieg? finden Sie auf der Webseite www.fruehe-chancen.de/kita-einstieg.

Ansprechpartner:

Lisa Kreissl

Koordination Kita-Einstieg

Karolinenstraße 37

95028 Hof

09281 815 1793

lisa.kreissl@stadt-hof.de

Christina Hofmann und Öznur Aydinli

Pädagogische Fachkräfte

Biengäßchen 5

95028 Hof

0151 72140888 o. 0151 68801143

christina.hofmann@diakonie-hochfranken.de

oeznur.aydinli@diakonie-hochfranken.de



v.l. - Hintere Reihe: Lena Alex (Kinderwelt St. Lorenz), Bürgermeister Eberhard Siller, Klaus Wulf (Fachbereichsleiter Jugend und Soziales), Carmen Siniawa (Kita-Fachberatung), Jürgen Schöberlein (Bereichsleiter Jugend und Familienhilfe Diakonie Hochfranken) Vordere Reihe: Christina Hofmann (päd. Fachkraft Kita-Einstieg), Nadine Brandt (Familienzentrum Mütterclub), Cassandra Barthel (EJSA), Manuela Bierbaum (Geschäftsführung Diakonie Hochfranken), Lisa Kreissl (Koordination Kita-Einstieg), Mine Gümüstekin-Jaballah (VHS Landkreis Hof), Öznur Aydinli (päd. Fachkraft Kita-Einstieg)

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Hof