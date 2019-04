Premiere am Ostersamstag:

Pünktlich zu den Osterfeiertagen haben sich die Organisatoren des Wochenmarktes eine Neuheit einfallen lassen: das erste Ostereiersuchen am Wochenmarkt. Auf dem ganzen Max- und Kirchplatz werden am Ostersamstag an den Ständen und auch überall sonst bunte Ostereier versteckt. Sie sind gekocht und frisch, können also sofort verputzt werden. Kleine und große Marktbesucher gleichermaßen sind eingeladen, am Samstag zwischen 7:00 Uhr und 13:00 Uhr den Blick über den kompletten Wochenmarkt schweifen zu lassen und nach den Eiern Ausschau zu halten.

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Hof