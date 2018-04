Polizei stoppt Mutter unter Drogen auf A9 in Oberfranken - Tochter saß mit im Auto

Mutter unter Drogen mit Kind im Auto auf der A9 in Oberfranken unterwegs

: Zusammen mit der zwölfjährigen Tochter war am Freitag eine 35-jährige Frau aus dem Raum Augsburg auf dem Weg von Leipzig in die Heimat unterwegs.Gegen 12.20 Uhr führten zwei Beamtinnen der Hofer Autobahnpolizei nahe Leupoldsgrün im Landkreis Hof bei der Frau eine Verkehrskontrolle durch. Dabei kamen den erfahrenen Kontrollierenden Zweifel an der Verkehrstüchtigkeit der 35-Jährigen, denn die Frau wies drogentypische Merkmale auf.Ein Drogentest bestätigte den Verdacht: Offensichtlich hatte die Frau Cannabis konsumiert. Somit war die Fahrt für die Frau an Ort und Stelle beendet. Die Beamtinnen leiteten ein Verfahren gegen die 35-Jährige ein. Die Tochter dürfte indes das Ganze als ziemlich "peinlich" erlebt haben.