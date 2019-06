Polizei lässt Party von Jugendlichen platzen: Die Feierenden rasten daheim jedoch komplett aus

Viel zu tun hatte die Hofer Polizei in der Nacht von Samstag auf Sonntag mit einer Gruppe Jugendlicher, die sich am Untreusee zum Feiern getroffen hatte. Gegen 03.30 Uhr teilten Zeugen mit, dass am Spielplatz eine lautstrake Party im Gange war.

Jugendliche ignorierten Warnungen der Polzisten

Streifen der Hofer Polizei trafen wenig später am See auf eine Gruppe Jugendlicher, die dort ein Feuer gemacht und teilweise reichlich dem Alkohol zugesprochen hatte. Die Ermahnungen der Beamten, sich an die geltenden Regeln zu halten, ignorierten einige der Jugendlichen vollkommen.

Stattdessen taten sie sich durch Verbalattacken den anwesenden Polizeibeamten gegenüber hervor. Einer der Aufmüpfigen griff sogar eine Polizeibeamtin an und schubste diese nach hinten weg, als sie seine Personalien feststellen wollte. Der Jugendliche wurde noch an Ort und Stelle in Gewahrsam genommen, die Feierlichkeiten beendeten die Polizisten und schickten die anderen Jugendlichen nach Hause.

Feiernde Gruppe rasteten aus und zerstörten Wohnanlage

Doch damit war die Angelegenheit noch nicht beendet. Kurze Zeit später trafen die Feiernden zu Hause in ihrer Wohneinrichtung ein. Dort rasteten einige dann völlig aus und randalierten in der Wohnanlage, so dass erneut die Polizei ins Spiel kam.

Zwei Hauptakteure mussten ebenfalls in Polizeigewahrsam, um weitere Straftaten zu verhindern. In der Zelle der Hofer Polizei beruhigten sich alle drei aber recht schnell wieder, so dass sie noch am Vormittag wieder entlassen werden konnten. Trotzdem erwarten sie jetzt verschiedene Strafanzeigen.

Mann flippt in Restaurant aus

Ein Mann in Neustadt an der Aisch flippte ebenfalls komplett aus und musste dafür in die Arrestzelle, die er total dreckig hinterließ.