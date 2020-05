Party unter Jugendlichen in Hof artet aus

Mehrere Schüler im Alter zwischen 15 und 17 Jahren hatten sich am Freitagabend (29. Mai 2020) in einer Grünanlage am Otterberg in Hof getroffen und dort scheinbar kräftig gefeiert. Dabei kam es aus bisher unbekanntem Grund zu einem lautstarken Streit unter den Feiernden, der in einer handfesten Auseinandersetzung mündete.

Wie die Polizei berichtet, setzte es mehrere Schläge, die aber relativ glimpflich abgingen. Dennoch bemerkten Anwohner die Auseinandersetzung und verständigten die Polizei. Die konnte noch fünf Streitende vor Ort antreffen. Drei Personen ergriffen zunächst Flucht, als sie den Streifenwagen sahen. Sie sind inzwischen aber namentlich bekannt.

Die Polizei stellte Alkoholwerte bis fast zwei Promille fest und ermittelt nun in vier Fällen wegen Körperverletzung Zudem werden alle Feiernden angezeigt, denn aufgrund der Corona-Beschränkungen sind derartige Zusammenkünfte derzeit nicht zulässig.