Osterferien im Museum:

Osterhasensuche für Kinder

Sonntag, 21. April 2019, ab 13 Uhr

Osterhasen gesucht! Fünf bunte Hasen haben sich im Museum versteckt. Wer sie findet und den ausgefüllten Zettel mit ihren Verstecken an der Museumskasse abgibt, bekommt dort eine Überraschungstüte ausgehändigt. Auch in diesem Jahr unterstützt ProHof diese ganz besondere Rallye für Kinder im Museum Bayerisches Vogtland. Gesucht werden kann zwischen 13 und 18 Uhr bzw. solange der Vorrat an Osterüberraschungen reicht.

Entdecker unterwegs: ?Tierische Ostern?

Donnerstag, 25. April 2019, 10.00 Uhr

Ei so was! Ei - Ostern - Osterei? Legt der Osterhase die Ostereier, hat er Helfer? Vielleicht Familie Gluck? Die kennt Ihr nicht? Dann sei so viel verraten: Tiere spielen eine ganz bedeutende Rolle. Doch warum verknüpft man diese mit dem Osterfest und leben diese wild in Wald, Feld und Wiese? Wieder einmal Fragen über Fragen, die wir im Museum klären wollen. Ein kleines "tierisches" Andenken (kein Lebewesen!) dürft Ihr zum Schluss mit heimnehmen.

Entdecker unterwegs: ?Ei, Ei, Ei?

Donnerstag, 25. April 2019, 13:30 Uhr

Im Museum begeben wir uns auf eine österliche Entdeckungsreise. Gleicht ein Ei dem anderen? Das und vieles mehr werden die Entdecker erkunden. Experimente mit verschiedenen Techniken rund ums Eierfärben sind ein zweiter Höhepunkt der Veranstaltung. Schließlich wird ein selbst verziertes Ei Mittelpunkt eines österlichen Gestecks zum Mitnehmen.

Das Material zum Anfertigen einer Bastelarbeit wird gestellt.

Die beiden ?Entdecker?-Aktionen sind geeignet für Kinder ab 6 Jahren, dauern etwa 2 Stunden und kosten jeweils 5,00 Euro inkl. Materialkosten. Anmeldung im Museum unter 09281 / 815-2700.

