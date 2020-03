Rehau vor 1 Stunde

Kontrolle

Ohne Führerschein: Mann (23) fährt beinahe in fränkischen Supermarkt

In Rehau im Landkreis Hof ist am Donnerstagnachmittag ein 23-Jähriger beinahe mit einem Auto in einen Supermarkt gefahren. Der Autofahrer befand sich offensichtlich noch in der Fahrausbildung.