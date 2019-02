Eine größere Summe Bargeld erbeuteten Täter in der Nacht zum Sonntag (10.01.2019) bei einem Aufbruch von Geldautomaten im Gemeindegebiet Oberkotzau im Landkreis Hof. Sie verursachten dabei einen hohen Sachschaden. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen übernommen.

Kurz nach Mitternacht drangen die Täter in den Vorraum einer Bank in der Hofer Straße ein. Mit brachialer Gewalt öffneten sie die beiden Geldausgabeautomaten und nahmen eine größere Bargeldsumme an sich, berichtet die Polizei. Sie hinterließen einen Schaden in Höhe von rund 70.000 Euro.

Polizei bittet um Hinweise

Personen, die bereits in den Tagen zuvor verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge an der Bank gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Hof unter der Telefonnummer 09281/704-0 in Verbindung zu setzen.