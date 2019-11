Fränkischer Fußballverein in Trauer - Spieler stirbt unerwartet: Bezirksligist SpVgg Oberkotzau (Kreis Hof) trauert derzeit um einen seiner Fußballspieler. Das teilte der Club via Facebook mit. Der Verein sagte alle Spiele am Wochenende "ausnahmslos" ab. "Wir sprechen den Angehörigen unsere tiefste Anteilnahme aus und wünschen viel Kraft für die bevorstehende schwere Zeit! Wir sind fassungslos und müssen den Schock erst einmal verarbeiten", heißt es im Statement.

Zahlreiche Nutzer sprachen den Angehörigen ihr Beleid aus. Zudem kondolierten einige Vereine aus der Region und brachten ihr Mitgefühl zum Ausdruck. Ein Nutzer schrieb beispielsweise im Nahmen der ATS Selbitz: "Wir und sein ehemaliger C- Jugend Trainer trauern um einen guten Fussballer und wertvollen Menschen. Wir wünschen der Familie und allen Angehörigen viel Kraft." Lesen Sie auch: Hallstadt Bamberg: Spieler des SV Hallstadt überraschend gestorben - Fußballverein trauert Alles Traueranzeigen aus der Region finden Sie auf trauer.inFranken.de. Zum Video "Lebensformen: Wo junge Menschen trauern dürfen"