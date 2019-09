Oberkotzau vor 20 Minuten

Feuer

Feuerwehr löscht Brand in Mehrfamilienhaus - hoher Sachschaden

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Oberkotzau (Kreis Hof) am Mittwochnachmittag ist ein Schaden von rund 65.000 Euro entstanden. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen.