Brand in Oberkotzau: Am Mittwochabend (8. Januar 2020) stand laut Polizei eine Wohnung in Oberkotzau im Landkreis Hof in Brand. Drei Personen wurden durch den Brand verletzt. Die Wohnung ist aktuell unbewohnbar.

Drei Verletzte durch Feuer in Oberkotzau

Gegen 21.45 Uhr wurde die Feuerwehr wegen starker Rauchentwicklung aus einer Wohnung in der Ringsiedlung gerufen. Zunächst standen ein Zimmer und der Flur der Wohnung in Brand, erklärt der Kommandant der Feuerwehr Oberkotzau, Gerd Binninger, gegenüber inFranken.de. Doch schnell griff der Brand auf die gesamte Wohnung übergriffen, bis sie schließlich komplett in Flammen stand.