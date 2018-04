Oberfranken: Unfall auf der B2 mit mehreren Fahrzeugen und zwei Schwerverletzten

Ein Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen und mehreren Verletzten hat sich am Donnerstagnachmittag auf der B2 zwischen Hof und Töpen ereignet. Verwickelt waren laut Polizei zwei Autos und ein Lkw. Während der Unfallaufnahme war die Straße kurzzeitig komplett gesperrt.Gegen 15.13 Uhr wollte laut Polizei ein 66-jähriger Autofahrer aus Töpen kommend auf die Autobahn auffahren. Dabei übersah er eine ihm entgegen kommende Autofahrerin. Es kam zum Frontalzusammenstoß. Die Kollision war so heftig, dass das Auto der Frau gegen einen Lkw geschleudert wurde. Dieser kam laut Polizei aus Richtung Hof und wollte ebenfalls auf die A9 auffahren. Die Autofahrerin und der Unfallverursacher erlitten durch den starken Aufprall schwere Verletzungen.Sie mussten beide stationär in das Hofer Krankenhaus gebracht werden. Der Lkw-Fahrer blieb bei dem Verkehrsunfall glücklicherweise unverletzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 35.000 Euro. Da bei den Fahrzeugen Betriebsstoffe ausliefen, musste die Fahrbahn kurzfristig komplett gesperrt werden. Es kam zu größeren Behinderungen. Zum Binden der auslaufenden Betriebsstoffe wurde die Freiwillige Feuerwehr Feilitzsch und Zedtwitz bzw. die Straßenmeisterei zum Unfallort bestellt. Die Fahrbahn konnte gegen 17.00 Uhr wieder freigegeben werden.