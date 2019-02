Hof an der Saale vor 1 Stunde

Drogenschmuggel

Oberfranken: Crystal Meth Mischung in Überraschungsei - 32-Jährige festgenommen

Die Polizei konnte bei einer Kontrolle in der Nacht auf Mittwoch beim Hauptbahnhof Hof eine gewissen Menge an Rauschgift bei einer 32-jährigen Frau ausfindig machen. Sie hatte in einem Überraschungsei eine Tabak-Crystal-Mischung versteckt, das sie in ihrer Socke aufbewahrte.