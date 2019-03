Oberfranken: 22-Jährige schürt Holzofen an - und verursacht Zimmerbrand

Am Montagabend brach im Grießbacher Weg in Naila (Landkreis Hof) ein Zimmerbrand aus. Eine 22-jährige Frau schürte ein Feuer in einem Holzofen, beachtete aber nicht das Papier und die Pappe, die sich hinter dem Ofen befanden. Die Materialien fingen schnell Feuer und es entwickelte sich starker Rauch in dem Zimmer, berichtet die Polizei.

Die Bewohner wurden leicht verletzt

Die Feuerwehr rückte zum Löschen an und lüftete die Wohnung kräftig durch. Ein nennenswerter Sachschaden entstand dabei nicht,wie die Polizei mitteilt.

Die Frau und ein weiterer 74-jähriger Mitbewohner erlitten eine leichte Rauchgasvergiftung.

Lesen Sie auch: Gräfenberg: Feuerwehr löscht Hausbrand