Neuer Partner übernimmt Hof-Galerie:

Mit der ACTIV-IMMOBILIEN GmbH & Co. KG aus dem schwäbischen Schemmerhofen steigt ein auf dem süddeutschen und europäischen Immobilienmarkt mit hoher Reputation und großer Erfahrung ausgestattetes Immobilienunternehmen in die Planungen zur neuen Hof Galerie ein. Dies geben die Luxembourg Investment Group LIG und ACTIV-IMMOBILIEN, das Planungsbüro MESA Development sowie die Stadt Hof als Genehmigungsbehörde bekannt. Der Einstieg des neuen strategischen Partners geschah durch Kontaktaufnahme des langjährigen Planers, Herrn Bernhard Reiser unter Mitwirkung von Hofs Oberbürgermeister Dr. Harald Fichtner. Die ACTIV-IMMOBILIEN GmbH & Co. KG, deren zahlreiche erfolgreiche Projekte und Referenzen auf der Website www.activ-group.eu dokumentiert sind, soll federführend die weitere Vermietung und Ausgestaltung des Objektes betreuen, sowie das Investment übernehmen. Die LIG stellt ihr Know-How weiterhin zur Verfügung. Dazu soll es bald detaillierte Informationen im Hofer Stadtrat geben. Damit versprechen sich alle Beteiligten deutlich mehr Entwicklungsdynamik.



Quelle: MESA Development

Hans-Jürgen Birk, als einer der Geschäftsführer des Unternehmens äußert sich zum Einstieg der Activ Group bei der Hof-Galerie positiv zum Standort: ?Wir betrachten sowohl den aufstrebenden Standort Hof wie auch die Galerie als vielversprechend und wollen unsere Kompetenz einbringen, damit die Galerie ein nachhaltiger Erfolg im Herzen der Stadt Hof werden kann. Natürlich hat sich der Handel in den letzten Jahren für jeden erkennbar massiv verändert, so auch in Hof, weshalb die angedachten Optimierungen sicherlich zielführend sind. Die baurechtlichen Grundlagen wurden hierfür bereits geschaffen.?

Welche Optimierungen das genau sind, darüber soll zeitnah der Hofer Stadtrat in einer öffentlichen Sitzung informiert werden. Hier will sich auch der neue Partner detailliert vorstellen. Dazu Oberbürgermeister Dr. Fichtner: ?Die Stadt Hof und der ganz große Teil ihrer Bevölkerung steht nach wie vor hinter dem Projekt Hof Galerie und möchte, dass dies ein Erfolg wird. Klar ist aber auch: Die Baustelle ist eine Wunde in der Stadt und eine Belastung für ihre Umgebung, die Geduld der Bürger wurde in den letzten Monaten auf eine starke Probe gestellt. Wir wünschen uns deshalb deutlich mehr Dynamik. Mit der Activ-Group konnte nun ein neuer Investor gewonnen werden, der über eine Fülle an Erfahrung, ein schlagkräftiges Team und ein immenses Netzwerk verfügt. Es handelt sich um ein erfolgreiches mittelständisches Familienunternehmen mit hoher Anerkennung in der Branche. Dies ist aus unserer Sicht ein klarer Gewinn für das Projekt. Klar ist aber auch: Qualität und Nachhaltigkeit gehen immer noch vor Schnelligkeit.?

Alle für den Bau der Hof-Galerie notwendigen Grundstücke wurden von der LIG bereits erworben.

Bei den Gesprächen zur Veränderung im Bereich der Investorenstruktur hat die Stadt Hof deutlich die notwendige Erhöhung der Dynamik in der Entwicklung dieses Projektes auf Seiten der Investoren angesprochen. Für die Optimierung des Projektes sind bereits erste Pläne ausgearbeitet. Dies alles soll so schnell wie möglich vorangetrieben werden. In diesem Zuge müssen sich die Hofer auch von einer lieb gewordenen Traditionsgaststätte verabschieden. Die Gastwirtschaft ?Ratshalle? in der Schillerstraße und auch das Nebenhaus wurden demnach zuletzt durch die Investoren erworben und werden in absehbarer Zeit abgerissen, um Platz für das Einkaufszentrum und eine einheitliche Häuserfront in der Schillerstraße zu schaffen. Dazu Oberbürgermeister Dr. Fichtner: ?Diesen Abriss sehe ich als Freund von Traditionslokalen natürlich mit einem weinenden Auge.?

Zur Activ-Group:

Die zur Unternehmensgruppe Dünkel gehörende Activ-Group mit Hauptsitz im oberschwäbischen Schemmerhofen umfasst mehrere Tochtergesellschaften im Bereich Immobilien-Projektentwicklung. Das Unternehmen beschäftigt rund 120 Mitarbeiter und unterhält Büros in München, Rüsselsheim, Köln, Berlin, Böblingen, im spanischen Barcelona, sowie in Solothurn und Zürich (Schweiz). Das Unternehmen entwickelt sowohl Wohn- wie auch Gewerbe- und Spezialimmobilien.

Ansprechpartner der ACTIV-GROUP für Presseanfragen:

Hans-Jürgen Birk

Geschäftsführer

Ferdinand-Dünkel-Straße 5

D-88433 Schemmerhofen

Tel. 07356/933421



Hans-Jürgen Birk, Geschäftsführer ACTIV-Group

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Hof