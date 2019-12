Neue Trampolinhalle in Hof: Das "Jump & Climb" in Hof feierte am Sonntag (01.12.2019) seine Eröffnung. Die Halle befindet sich am Lindenbühl 12 in Hof, im ehemaligen Sportpark Untreusee. Mit dabei sind viele Attraktionen. Bald soll noch ein weiteres Element dazukommen, das bereits aus dem Fernsehen bekannt ist.

Trampolinhalle in Hof: Diese Freizeitaktivitäten kann man nutzen

Besucher können folgende Attraktionen in der Trampolinhalle nutzen:

Foampit

Über ein Trampolin kann man in eine Schaumstoffgrube springen, um so neue Tricks auszutesten, ohne dabei hart zu landen.

Slamdunk

Einmal wie ein Basketballstar fühlen: Beim Slamdunk gibt es einen Ball, einen Korb und ein Trampolin.

Battle Beam

Beim Battle Beam balancieren zwei Menschen auf einem schmalen Steg. Jeder bekommt einen Schaumstoff-Stab. Ziel ist es, den Kontrahenten in die Schaumstoff-Grube zu werfen.

Dodgeball

Prinzipiell ist Dodgeball wie Völkerball, nur mit Trampolins. Dadurch sind neue Ausweich- und Wurfmanöver möglich. Gespielt wird ins Teams. Ziel ist es, das jeweils gegnerische Team zu eliminieren, indem man die einzelnen Spieler abwirft.

Bag Jump

Die eigenen Grenzen überwinden kann man beim Bag Jump: Aus drei Metern Höhe kann man in ein riesiges Luftkissen springen. Einzige Voraussetzung: sich zu überwinden.

Main Court

Der größte Bereich der Halle ist mit mehreren Trampolins ausgestattet. Sogar an schrägen Wänden finden sich Trampolins wieder. Man kann über Hindernisse hüpfen oder eine lange Trampolinbahn ausprobieren.

Wipe Out

Ducken, springen und bloß nicht den Platz verlieren. Balken kommen immer wieder auf die Person zu, die beim "Wipe Out" mitmacht. Ziel dabei: Den Balken ausweichen und bloß nicht umfallen.

Bald dabei: Ninja Court

Im "Ninja Court" sind Mut, Geschicklichkeit, Ausdauer und Schnelligkeit gefragt. Bekannt sein dürfte das Format aus der TV-Serie "Team Ninja Warrior Germany", bei dem auch schon ein Oberfranke teilnahm.

Anfahrt: So kommt man mit Auto und Öffis zur Trampolinhalle

Über die B15 erreicht man die Halle über die Abfahrt Hof-Moschendorf. An der Ampelkreuzung bei Edeka muss man rechts abbiegen. Anschließend kommt man links in die Zielstraße "Am Lindenbühl" und nach 300 Metern ist der Parkplatz der Halle auf der linken Seite.

Vom Hauptbahnhof Hof kommt man mit der Linie 8 zur Haltestelle Lindenbühl. Auch die Linie 1 führt zu dieser Haltstelle. Von dort an ist der Weg beschildert und nicht mehr weit. Auch Kunden mit E-Auto dürfen sich freuen: Insgesamt stehen drei kostenlose Ladesäulen an der Trampolinhalle zur Verfügung.

Die Öffnungszeiten im Überblick:

Montag: geschlossen

Dienstag bis Donnerstag: 15.00 - 20.00 Uhr

Freitag: 14.00 - 21.00 Uhr

Samstag: 10.00 - 21.00 Uhr

Sonntag: 10.00 - 20.00 Uhr

Während der Schulferien und an Feiertagen ist die Halle täglich von 10.00 bis 21.00 Uhr geöffnet.

Die Preise in der Übersicht

60 Minuten - 13 Euro

90 Minuten - 18,50 Euro

120 Minuten - 24 Euro

Die Preise gelten jeweils pro Person. Mit dabei ist ein Schließfach und das Aufwärmen mit dem Trainer. Danach kann die Zeit in allen acht Bereichen frei genutzt werden.

Auch in Nürnberg gibt es seit 2017 eine Trampolinhalle. Das Gelände von Airtime in der Nürnberger Nordstadt umfasst stolze 4.000 Quadratmeter und in dem Trampolinpark wird einiges geboten.