Neu ab April 2018:

Alles über Hof in einer Stunde und ein paar Wärscht noch dazu? Das geht? Na klar ? mit unseren Stadtführern und unseren Hofer Wärschtlamännern. Von den einen bekommen Sie in umfassender Kürze Einblicke in Geschichte und Gegenwart unserer Stadt und die anderen kümmern sich um Ihr leibliches Wohl und geben noch Ihren Senf dazu. Und wer möchte kann anschließend noch den Rathausturm besteigen und sich die ganze Sache von oben ansehen.

Termine: Jeden Samstag von April bis Oktober

Treffpunkt: 11 Uhr ab Tourist-Information, Ludwigstraße 24

Kosten: 5,00 Euro

Weitere Informationen:

Tourist-Information Hof, Ludwigstraße 24, 95028 Hof, Tel. 09281/815-7777

touristinfo@stadt-hof.de, www.hof.de

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Hof