?Naturkosmetik ohne Mikroplastik? lautet das Thema des Vortrags von Karin Holleis, Kräuterpädagogin aus Bischofsgrün, am Donnerstag 12.04.2018 um 19:30 Uhr in der Stadtbücherei Hof. Mikroplastik ist zu einer großen Belastung der Weltmeere und unserer Böden geworden. Zahllose Vögel und Fische sterben am Plastikmüll. Dass Mikroplastik und gesundheitsgefährdende Chemikalien auch in fast allen gängigen Kosmetika enthalten sind, ist oft weniger bekannt. Die Kräuterpädagogin Karin Holleis stellt Möglichkeiten der Körperpflege ohne schädliche Nebenwirkungen vor. Wie in ihren Vorträgen üblich, wird Holleis beispielhaft einzelne Naturprodukte zum Probieren vorstellen. Der Eintritt zur Kooperationsveranstaltung der Ökologischen Bildungsstätte Hohenberg, der Stadtbücherei Hof und deren Förderverein ist frei.

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Hof