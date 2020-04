Am Mittwochabend (15.04.2020) kontrollierte die Polizei in Naila im Landkreis Hof drei Personen, die sich nicht an den geforderten Mindestabstand hielten und zusammen auf einer Bank im Froschgrüner Park saßen. Eine Frau und ein Mann wehrten sich gegen die Kontrolle und verletzten einen Polizisten leicht. Das berichtet die Polizei.

Demnach wurden drei Menschen gegen 20 Uhr kontrolliert, weil sie sich nicht an den Mindestabstand nicht einhielten. Alle drei bekamen zunächst eine Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz. Ein 27-jähriger Nailer versuchte sich der Kontrolle zu entziehen, scheiterte jedoch.

Kontrolle endet in Rangelei - ein Polizist verletzt

Im weiteren Verlauf des Einsatzes bedrohten und beleidigten die beiden anderen, ein 28-Jähriger Mann aus Naila und eine 43-Jährige aus Hof, die zwei eingesetzten Polizisten. Die dritte Person flüchtete. Anschließend kam es zu einer Rangelei, bei der einer der Beamten leicht verletzt wurde.

Daraufhin wurden die Hoferin und der Nailer verhaftet. Der durchgeführte Alkoholtest zeigte bei beiden ein positives Ergebnis. Zusätzlich zu der Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz müssen sie sich noch wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Körperverletzung verantworten.

