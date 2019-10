Naila vor 24 Minuten

Großeinsatz

Rauchentwicklung in oberfränkischem Seniorenwohnheim - Feuerwehr-Großaufgebot im Einsatz

Am späten Dienstagnachmittag ist es in Oberfranken zu einer starken Rauchentwicklung in einem Seniorenwohnheim gekommen. Ein Großaufgebot von Feuerwehren verhinderte Schlimmeres.